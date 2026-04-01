ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a başlattığı ortak askeri operasyon, 2022'deki Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana finansal piyasalara vuran en büyük jeopolitik şok oldu. O günden bu yana Bitcoin'in ne yapacağı sorusu cevap bulmadı. Hava saldırıları başladığında kripto piyasası ilk tepkiyi verdi zira geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonu tek likit varlık oydu.

Bitcoin, çatışmanın başladığı Cumartesi günü yüzde 8,5 düştü; ancak o günkü dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Her olumsuz haberde satış baskısına maruz kalmasına rağmen Bitcoin tekrar toparlanarak daha yüksek dip seviyeleri oluşturmaya devam etti.

Peki kara harekatı gelirse bu tablo değişir mi?

NEDEN KRİTİK BİR EŞİK

Savaşın Bitcoin fiyatına asıl etkisi doğrudan çatışmadan değil, savaşın enflasyon ve faiz oranları üzerinde yarattığı baskıdan geliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonu körükler, bu da faiz indirimlerini erteleyerek tüm piyasalarda likiditeyi daraltır. Bitcoin ise likiditeye son derece duyarlı bir varlık.

Şubat 2026'da Bitcoin spot ETF'lerinden yaklaşık 3,8 milyar dolarlık net çıkış yaşandı; bu, Ocak 2024'teki lansmanın ardından en kötü aylık performanstı. Aynı dönemde altın ETF'leri 16 milyar dolar giriş aldı. "Dijital altın"dan fiziksel altına bu rotasyon, 2026'nın en belirgin makro işlemlerinden biri oldu.

3 SENARYO

Kısa Çözüm (2 ila 4 hafta)

Çatışma rejim değişikliği ya da müzakere yoluyla sona ererse petrol 60 ila 70 dolar bandına geriler, 2026 ortası için faiz indirimi beklentileri canlanır ve Bitcoin rahatlama rallisiyle 75.000 ila 80.000 dolar bölgesine yönelir. Bu senaryo Haziran 2025 İran saldırısı sonrası yaşanan toparlanmayı yansıtıyor.

Uzun Süreli Çatışma (2 ila 6 ay)

Savaş uzar, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürer ve petrol 100 doların üzerine çıkarsa makro ortam ciddi ölçüde bozulur. Faiz indirimleri 2027'ye ertelenebilir, tüketici harcamaları daralır ve risk varlıkları sürekli satış baskısıyla karşılaşır. Bu senaryoda Bitcoin 55.000 ila 60.000 doları test edebilir. Ancak bu aynı zamanda çatışma sona erdiğinde merkez bankalarının agresif para gevşetmesiyle sert toparlanmanın zeminini de hazırlar.

Bölgesel Tırmanma

Çatışmanın başka ülkeleri de içine çekmesi ya da İran'da ciddi enerji altyapısının tahrip edilmesi halinde petrol 120 doların üzerine çıkabilir, küresel resesyon korkusu her şeye hakim olur. Bitcoin bu senaryoda derin bir düzeltme yaşar; ancak akabinde gelen devasa parasal teşvikten uzun vadede yararlanır. Analistlerin büyük çoğunluğu bu senaryoyu düşük ihtimalli görse de göz ardı edilemez.

TARİH NE SÖYLÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'de Bitcoin küresel risk iştahındaki çöküşe paralel sert düştü. Ancak birkaç gün içinde varlık, çatışmanın kısa vadeli ekonomik etkisini yeniden değerlendiren yatırımcıların alımlarıyla güçlü bir toparlanma kaydetti. 2026 İran çatışmasında da benzer bir örüntü görüldü; Bitcoin ilk haberlerde geriledi, ardından 70.000 ila 73.000 dolar bandına toparlandı.

Savaşın başlangıcından bu yana Bitcoin yaklaşık yüzde 7 kazandı; altın neredeyse aynı seviyede seyrederken S&P 500 yaklaşık yüzde 1 geriledi. Yani şimdilik Bitcoin, savaşı rakiplerine fark atarak karşılıyor.

Kara harekatı gelirse bu tablo değişebilir. Ya da tarihsel örüntü yine kendini tekrar edebilir: panik, toparlanma, yatay seyir.

Kaynak: MEXC Learn, BeInCrypto, CoinDesk, Fortune