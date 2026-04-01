Borsa İstanbul yatırımcıları için bugün hareketli bir gün. Farklı sektörlerden toplam 10 şirket temettü dağıtım tarihi olarak 1 Nisan'ı belirledi. İşte detaylar:

AFYON hisse başına 1,50 TL brüt temettü dağıtıyor. Dağıtım oranı yüzde 259 ile listede en yüksek oran olarak öne çıkıyor.

ANSGR hisse başına 1,375 TL brüt temettü öderken dağıtım oranı yüzde 20 olarak gerçekleşiyor.

ASGYO hisse başına 0,1683186 TL brüt temettü dağıtıyor, dağıtım oranı yüzde 18.

CIMSA hisse başına 0,7402776 TL brüt temettü öderken dağıtım oranı yüzde 22.

ISATR bugün dağıtan şirketler arasında en yüksek brüt temettü tutarıyla dikkat çekiyor: hisse başına 46,92335 TL.

ISBTR hisse başına 2,0371255 TL brüt temettü dağıtıyor.

**ISCTR

** hisse başına 0,5395209 TL brüt temettü öderken dağıtım oranı yüzde 20.

ISKUR hisse başına 8,5541008 TL brüt temettü dağıtıyor.

**ISMEN

** hisse başına 3,1666666 TL brüt temettü öderken dağıtım oranı yüzde 64 ile dikkat çekici seviyelerde.

**SAHOL

** hisse başına 1,41356 TL brüt temettü dağıtıyor, dağıtım oranı yüzde 78.

Temettü dağıtım günü hisse fiyatları genellikle temettü tutarı kadar düşüş gösterir; bu normal bir piyasa reaksiyonudur. Uzun vadeli yatırımcılar için temettü geliri, portföy getirisinin önemli bir bileşeni olmaya devam ediyor.