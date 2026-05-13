Borsa İstanbul'da son 4 yılda (2021-2025) yatırımcısına kaybettirmeyen hisseler dikkat çekti. Uzun vadeli performansların incelendiği listede bazı hisselerde getirilerin yüzde 55 bin seviyesini aştığı görüldü.
Özellikle sanayi, savunma, gayrimenkul ve yatırım holdingi hisseleri son yıllarda yatırımcısına güçlü performans sundu.
ZİRVEDE RAL YATIRIM HOLDİNG VAR
Finnet verilerine göre, son 4 yıllık performans verilerine göre listenin zirvesinde RAL Yatırım Holding (RALYH) yer aldı. Hisse son 4 yılda yüzde 55.055,28 getiri sağladı.
RALYH'yi yüzde 15.666,23 getiriyle Kuyas Yatırım (KUYAS), yüzde 8.691,90 getiriyle Ufuk Yatırım (UFUK) takip etti.
SAVUNMA VE GYO HİSSELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Listede savunma sanayi hisselerinden Aselsan (ASELS) da yer aldı. ASELS son 4 yılda yüzde 5.655,75 getiri sağladı.
Gayrimenkul tarafında ise Yeni Gimat GYO (YGGYO) yüzde 3.668,07 getiriyle dikkat çekti.
SON 4 YILDIR KAYBETTİRMEYEN 10 HİSSENİN GÜNCEL LİSTESİ
RAL Yatırım Holding (RALYH) – %55.055,28
Kuyas Yatırım (KUYAS) – %15.666,23
Ufuk Yatırım (UFUK) – %8.691,90
Aselsan (ASELS) – %5.655,75
İzmir Fırça (IZFAS) – %5.238,68
Yeni Gimat GYO (YGGYO) – %3.668,07
Burçelik (BURCE) – %2.308,66
ZGOLD – %1.358,80
Do & Co (DOCO) – %1.150,26
Otto Holding (OTTO) – %1.111,85
UZUN VADELİ YATIRIM NEDEN ÖNEMLİ?
Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırım stratejilerinin borsada daha güçlü sonuçlar doğurabildiğini belirtiyor. Özellikle büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketler uzun vadede yatırımcılarına yüksek getiri sağlayabiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.