Borsa İstanbul'da son 4 yılda yatırımcısına kaybettirmeyen 10 hisse belli oldu. Bazı hisselerde getiri oranı yüzde 55 bin seviyesini aştı.

Borsa İstanbul'da son 4 yılda (2021-2025) yatırımcısına kaybettirmeyen hisseler dikkat çekti. Uzun vadeli performansların incelendiği listede bazı hisselerde getirilerin yüzde 55 bin seviyesini aştığı görüldü.

Özellikle sanayi, savunma, gayrimenkul ve yatırım holdingi hisseleri son yıllarda yatırımcısına güçlü performans sundu.

ZİRVEDE RAL YATIRIM HOLDİNG VAR

Finnet verilerine göre, son 4 yıllık performans verilerine göre listenin zirvesinde RAL Yatırım Holding (RALYH) yer aldı. Hisse son 4 yılda yüzde 55.055,28 getiri sağladı.

RALYH'yi yüzde 15.666,23 getiriyle Kuyas Yatırım (KUYAS), yüzde 8.691,90 getiriyle Ufuk Yatırım (UFUK) takip etti.

SAVUNMA VE GYO HİSSELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Listede savunma sanayi hisselerinden Aselsan (ASELS) da yer aldı. ASELS son 4 yılda yüzde 5.655,75 getiri sağladı.

Gayrimenkul tarafında ise Yeni Gimat GYO (YGGYO) yüzde 3.668,07 getiriyle dikkat çekti.

SON 4 YILDIR KAYBETTİRMEYEN 10 HİSSENİN GÜNCEL LİSTESİ

RAL Yatırım Holding (RALYH) – %55.055,28
Kuyas Yatırım (KUYAS) – %15.666,23
Ufuk Yatırım (UFUK) – %8.691,90
Aselsan (ASELS) – %5.655,75
İzmir Fırça (IZFAS) – %5.238,68
Yeni Gimat GYO (YGGYO) – %3.668,07
Burçelik (BURCE) – %2.308,66
ZGOLD – %1.358,80
Do & Co (DOCO) – %1.150,26
Otto Holding (OTTO) – %1.111,85

UZUN VADELİ YATIRIM NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli yatırım stratejilerinin borsada daha güçlü sonuçlar doğurabildiğini belirtiyor. Özellikle büyüme potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketler uzun vadede yatırımcılarına yüksek getiri sağlayabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

