Aracı kurumların Borsa İstanbul şirketlerine yönelik hedef fiyat ve tavsiye güncellemeleri devam ediyor. Son olarak A1 Capital, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) hissesi için yeni hedef fiyat raporunu yayımladı.

Kurum, TOASO hissesi için "al" tavsiyesini sürdürdü.

TOASO HİSSE HEDEF FİYAT 2026

İşte A1 Capital tarafından TOFAŞ (TOASO) hissesi için açıklanan hedef fiyat ve tavsiye detayları:

Aracı kurum: A1 Capital

Hedef fiyat: 479,00 TL

Son fiyat (İst: TOASO): 301,50 TL

Tavsiye: "Al"

Prim potansiyeli: %58,87

Açıklanma tarihi: 13 Mayıs 2026

HEDEF FİYAT NE ANLAMA GELİYOR?

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, hisselerin gelecekte ulaşabileceği öngörülen seviyeleri ifade ediyor. Ancak bu raporlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.