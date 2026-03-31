Piyasa verilerine göre Bitcoin fiyatı 65 bin dolar sınırının altına sarktığında, yatırımcılar tarafından olağanüstü bir talep dalgası oluşturuldu. Emir defterlerindeki alış-satış dengesinin yüzde 99’luk bir orana ulaşması, piyasadaki satış baskısının alıcılar tarafından tamamen absorbe edildiğini gösterdi. Bu durum, düşüş momentumunun zayıfladığına işaret ederek fiyatı birkaç saat içinde 67-68 bin dolar bandına geri taşıdı.

71 BİN DOLAR SEVİYESİ NEDEN KRİTİK?

Teknik analizlere göre Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürebilmesi için günlük kapanışını 66 bin 700 doların üzerinde yapması hayati önem taşıyor.

Zincirleme Etki: 71 bin dolar bölgesinde yaklaşık 1,6 milyar dolarlık short (düşüş) pozisyon bulunuyor.

Short Squeeze Riski: Fiyatın bu seviyeye ulaşması, düşüş bekleyen pozisyonların tasfiye olmasına ve bu durumun zincirleme alımları tetikleyerek yükselişi hızlandırmasına neden olabilir.

RİSK İŞTAHINI SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Teknik sinyallerin toparlanma emaresi göstermesine rağmen, piyasadaki "ayı" iştahı tamamen sönmüş değil. Özellikle bir "balina" yatırımcının tek başına 53 milyon dolarlık short pozisyon açması piyasada tedirginlik yarattı.

Jeopolitik Baskı: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları, Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Gözler ABD Verilerinde: ABD’den gelecek yeni istihdam verileri, piyasaların yönü açısından en kritik dönemeç olarak kabul ediliyor.

YATIRIMCI GÜVENİ HÂLÂ "AŞIRI KORKU" SEVİYESİNDE

Kısa vadeli bu ralli beklentisine karşın, uzmanların uzun vadeli projeksiyonları hâlâ belirsizliğini koruyor.

ETF Çıkışları: Bitcoin ETF’lerinden son süreçte 296 milyon dolarlık net para çıkışı yaşandı.

2027 Projeksiyonu: Bazı analistler fiyatın tekrar 60 bin doları test edebileceğini ve asıl büyük boğa piyasasının ancak 2027 yılına kadar sarkabileceğini öngörüyor. Piyasa korku endeksinin "aşırı korku" seviyesinde kalması, yatırımcı güveninin henüz tam anlamıyla tesis edilmediğini gösteriyor.

Kaynak: Dünya

