Şirket tarafından dün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut denetim firması Finansal Eksen Bağımsız Denetim’in SPK tarafından yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması nedeniyle sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Reeder Yönetim Kurulu, 2025 yılı finansal raporlarının denetimi için Detay Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yola devam etme kararı aldı. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Kaynak: Forinvest

TAVANDA GÜÇLÜ BEKLEYİŞ

31 Mart 2026 saat 10.50 itibarıyla oluşan aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, hissedeki yükselişin kurumsal bir alım dalgasıyla desteklendiğini gösteriyor:

• Fiyat Hareketi: Hisse, 7.71 TL tavan fiyata yükseldi.

• Alıcı Grubu: Alımların lokomotifi Meksa Yatırım oldu. Meksa, toplam alımların yüzde 51,30’unu (8.3 milyon lot) tek başına göğüsleyerek dikkat çekici bir maliyetle (7,509 TL) pozisyon aldı. Onu sırasıyla Marbaş ve A1 Capital izledi.

• Satıcı Grubu: Satış tarafında ise Yapı Kredi (yüzde 15,97) ve Bank of America (yüzde 14,07) başı çekiyor. Ancak "diğer" kategorisindeki satıcıların yüzde 37,59 gibi yüksek bir oranda olması, satışların daha çok küçük yatırımcı bazlı dağıldığını, alımların ise belirli kurumlarda konsolide olduğunu gösteriyor.

• Net Fark: İlk 5 alıcının hacmi, ilk 5 satıcının oldukça üzerinde seyrederek piyasaya yaklaşık 4.98 milyon lotluk pozisyon fazlası bıraktı.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE HACİM

Güncel verilerde REEDR'ın yıllık bazda yüzde 40,28 değer kaybettiği ancak son bir ayda yüzde 19,53'lük bir toparlanma eğilimine girdiği görülüyor.

Bugün gerçekleşen 476.5 milyon TL’lik işlem hacmi ve el değiştiren 63.1 milyon lot, hissedeki hareketliliğin yüksek olduğunu gösterdi.

