Kripto para piyasalarında mart ayına güçlü başlayan Bitcoin, 76 bin dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Jeopolitik gelişmelerle oluşan ilk iyimserlik yerini makroekonomik belirsizliklere bırakırken, fiyatlarda dalgalı seyir öne çıktı. Bitcoin son işlemlerde 66 bin dolar civarında dengelenirken, piyasada kırılganlık sinyalleri dikkat çekti.

TAHVİL GETİRİLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş, piyasalarda belirleyici unsurlardan biri haline geldi. Getirilerin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi, riskli varlıklardan çıkışları hızlandırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu durum yatırımcıların daha güvenli ve sabit getirili araçlara yönelmesine neden olurken, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Geçmişte de benzer dönemlerde tahvil getirilerindeki artışla birlikte Bitcoin'de sert değer kayıpları yaşanmıştı. Mevcut tabloda getirilerin yükselmeye devam etmesi halinde fiyatların daha düşük seviyelere çekilebileceği değerlendiriliyor.

ETF AKIŞLARINDA YÖN DEĞİŞTİ

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinde yaşanan çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk iştahında azalmaya işaret etti. Son haftalarda yaklaşık 296 milyon dolarlık çıkış kaydedilirken, önceki dönemdeki güçlü girişlerin bir kısmının geri verildiği görüldü.

Özellikle şubat ayı sonundaki yüksek tutarlı çıkışlar, piyasa duyarlılığının kısa sürede değişebildiğini ortaya koydu. Mart ayında işlem günlerinin azalmasıyla birlikte satış eğiliminin sürmesi, ayın negatif kapanabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

PETROL VE ENFLASYON ETKİSİ

Enerji piyasalarındaki gelişmeler de kripto varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında görülen sert yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekerken küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden oluyor.

Brent petrolün kısa sürede 100 doların üzerine çıkması, arz kesintileri ve jeopolitik risklerle ilişkilendirilirken, bu durum merkez bankalarının politika alanını daraltıyor. Yüksek enerji maliyetlerinin devam etmesi, faiz indirimlerinin ötelenmesine yol açarak riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER BELİRLEYİCİ

ABD, İran ve Körfez bölgesine ilişkin gelişmelerin yarattığı belirsizlik, piyasalarda temkinli bir görünümün sürmesine neden oluyor. Analistler, özellikle enerji arzına yönelik riskler ve küresel likidite koşullarının Bitcoin fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Bazı değerlendirmelerde Bitcoin'in kriz dönemlerinde alternatif bir araç olabileceği belirtilse de mevcut fiyat hareketleri, kripto varlıkların hala genel makro koşullara duyarlı olduğunu ortaya koyuyor.