Bitcoin ağında, madencilik dünyasının en nadir olaylarından biri olan "yeniden organizasyon" (reorg) gerçekleşti. 941880 numaralı blok yüksekliği civarında yaşanan olayda, dev madenci havuzları adeta bir hız yarışına girdi.

• Çatallanma Nasıl Oldu? AntPool ve ViaBTC ikilisi 941881 ve 941882 numaralı blokları üretirken, aynı saniyelerde Foundry USA da alternatif bloklar kazdı.

• Kazanan Kim? Bitcoin’in "en uzun zincir geçerlidir" kuralı devreye girdi. Foundry USA, art arda 7 blok kazarak ağdaki hakimiyetini kanıtladı ve diğer blokları "geçersiz" (stale) statüsüne düşürdü.

• Güvenlik Riski Var mı? Uzmanlar sakin. Bu durum bir saldırı değil, Proof-of-Work (iş kanıtı) mekanizmasının doğal ve teknik bir sonucu. Sistem, karmaşayı saniyeler içinde kendi kendine çözerek güvenliğini tescillemiş oldu.

XRP BALİNALARI ELİNİ Mİ ÇEKİYOR? SATIŞ BASKISI KAPIDA OLABİLİR

XRP yatırımcıları için on-chain veriler "bekle ve gör" moduna geçildiğini gösteriyor.

CryptoQuant analisti Arab Chain tarafından paylaşılan verilere göre, büyük yatırımcıların (balinaların) hareketlerinde belirgin bir yavaşlama var.

• Çıkışlar Düştü: Borsalardan soğuk cüzdanlara yapılan XRP çıkışı, son 30 günde 1,2 milyar adet seviyesine gerileyerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

• Strateji Değişikliği: Genellikle borsadan varlık çekilmesi "yükseliş" sinyali kabul edilirken, varlıkların borsada tutulmaya devam edilmesi balinaların her an satış yapabileceği şeklinde yorumlanıyor.

• Kritik Eşik: Analistler, balina hareketlerinin yeniden hız kazanmaması durumunda, XRP fiyatının olası satış dalgalarına karşı daha savunmasız kalabileceği konusunda uyarıyor.

Özetle; Bitcoin ağı kendi içindeki teknik yarışı başarıyla sonuçlandırırken, XRP cephesinde büyük oyuncuların sessizliği piyasada temkinli bir hava yaratıyor.

