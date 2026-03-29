Orta Doğu'da tırmanan savaşın turizm sektörü üzerindeki etkileri belirginleşmeye başladı. Özellikle Doğu Akdeniz hattında yer alan Türkiye ve Kıbrıs gibi destinasyonlarda iptal dalgası dikkat çekerken, turistlerin daha güvenli gördüğü bölgelere yöneldiği gözleniyor.

TÜRKİYE VE KIBRIS'TA TALEP DÜŞÜYOR

Financial Times'ta yayımlanan analizde, Orta Doğu'daki savaşın turizm açısından en olumsuz etkilediği ülkeler arasında Türkiye ve Kıbrıs'ın öne çıktığı belirtildi.

Paskalya tatilinin başlamasıyla birlikte turizm hareketliliği artarken, savaşın etkisi rezervasyonlara doğrudan yansıdı. Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır gibi destinasyonlarda rezervasyonlarda düşüş gözleniyor.

FİYATLAR GERİLEDİ

Lighthouse Intelligence verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarına yönelik konaklama fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı.

Kıbrıs'ta fiyatlar yüzde 12'nin üzerinde gerilerken, Bodrum bölgesinde düşüş yüzde 25'i aştı.

Turistler, artan jeopolitik riskler nedeniyle Doğu Akdeniz bölgesine yönelik seyahat planlarını ertelemeye başladı.

ALTERNATİF DESTİNASYONLAR YÜKSELİŞTE

Tur operatörü Kuoni'nin verilerine göre ise turistlerin yönü daha güvenli görülen bölgelere kayıyor.

Karayipler için rezervasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, İtalya'ya olan talep yüzde 55 yükseldi.

HAVACILIK VE TUR ŞİRKETLERİ DE ETKİLENDİ

Savaşın etkisi sadece otel rezervasyonlarıyla sınırlı kalmadı. Havayolu ve tur şirketleri de talepteki düşüşten etkilenmeye başladı.

Orta Doğu'ya yakın destinasyonlarda talep zayıflarken, İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Karayipler gibi daha güvenli görülen bölgelerde hem talep hem de fiyatlar yükseliş gösterdi.