Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Mircea Lucescu'nun antrenman öncesi yapılan teknik toplantı sırasında rahatsızlandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, takımının antrenmanı öncesinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Kamp alanında büyük panik yaşanırken, Lucescu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ
Romanya Futbol Federasyonu, yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada Lucescu’nun sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.
Açıklamada, Slovakya'ya hareket öncesi yapılan son antrenman öncesinde gerçekleştirilen teknik toplantı sırasında Lucescu'nun rahatsızlandığı, milli takım sağlık ekibinin hızlı şekilde müdahale ederek olay yerinde ilk yardım uyguladığı belirtildi.
SAĞLIK DURUMU STABİL
Fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edilen deneyimli teknik adamın tedavisinin sürdüğü, mevcut durumda sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
TARİHE GEÇMİŞTİ
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde önemli bir rekora imza atmıştı.
80 yıl 7 ay 26 günlük yaşıyla sahaya çıkan Lucescu, milli takımlar düzeyinde maç yöneten en yaşlı teknik direktör olarak kayıtlara geçmişti.