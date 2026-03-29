Tekfen Holding'de ortaklık yapısında önemli bir değişim gerçekleşti. Yapılan pay devri sonrası Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., şirket sermayesinin yüzde 42,8'ini temsil eden payların tek sahibi haline geldi.

PAY ORANI YÜZDE 42,8'E YÜKSELMİŞTİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, daha önce Can Kültür A.Ş. ile birlikte hareket eden KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Tekfen Holding'deki toplam payı yüzde 17,56 seviyesinden yüzde 42,80'e yükselmişti.

PAYLAR CAN KÜLTÜR A.Ş.'YE DEVREDİLDİ

Son gelişmeyle birlikte, MCN A.Ş. ve KCN A.Ş.'nin sahip olduğu toplam 22.953.175 adet pay Can Kültür A.Ş.'ye devredildi. Bu işlem sonrası Can Kültür A.Ş., Tekfen Holding sermayesinin yüzde 42,8'ini temsil eden 158.345.113,24 adet payın tek sahibi oldu.

Gerçekleşen devir işlemi, Tekfen Holding'de kontrol gücünün önemli ölçüde Can Kültür A.Ş.'de toplanması anlamına geliyor. Bu gelişmenin, şirketin yönetim yapısı ve stratejik karar süreçlerinde yeni bir dönemi beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

