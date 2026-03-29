Altın piyasalarında endişe verici bir tablo hâkim olmaya devam ediyor. Ons altın, 28 Şubat’tan bu yana yüzde 18’in üzerinde değer kaybederek binlerce yatırımcıyı zor bir kararın eşiğine getirdi. Ekonomistler ise asıl sarsıcı gelişmelerin henüz yaşanmadığı konusunda ısrarlı bir şekilde uyarıyor.

PEKİ BU DÜŞÜŞ NEDEN BAŞLADI?

Her şey İran’daki çatışmanın dördüncü haftaya girmesiyle ivme kazandı. Normalde böyle bir jeopolitik kriz altını yukarı taşır; çünkü yatırımcılar belirsizlik dönemlerinde güvenli limana yönelir. Ancak bu sefer tablo tam tersi işledi. İran gerginliğiyle birlikte petrol fiyatları 100 dolar bandına dayandı, bu da küresel enflasyon baskısını ciddi ölçüde artırdı. Artan enflasyon baskısı ise merkez bankalarının elini faiz artışı yönünde zorlamaya başladı. Altın için bu, son derece olumsuz bir kombinasyon.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI VURDU

Yılın başında piyasalar Fed’den en az iki faiz indirimi bekliyordu. Bu beklenti altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıyan en önemli unsurlardan biriydi. Ancak tablo hızla değişti. ABD Hazine getirileri Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken yatırımcılar faiz indiriminden vazgeçmekle kalmadı, faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya bile başladı. Faiz yükseldiğinde tahvil ve dolar gibi getiri sağlayan varlıklar öne çıkar; altın ise geri plana düşer. Bu mekanizma tam anlamıyla işlemeye başladı.

DOLAR GÜÇLENİYOR, ALTIN BASKI ALTINDA

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer kritik faktör doların seyri. Fed’in faiz artışına kapı araladığına dair sinyaller, dolara güç katıyor. Güçlü dolar ise dolar cinsinden fiyatlanan altını hem daha pahalı hem de daha az cazip hale getiriyor. Bu döngü kırılmadığı sürece altın üzerindeki baskının devam edeceği öngörülüyor.

TEKNİK OLARAK KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Analistler şu an için üç kritik destek bölgesine dikkat çekiyor:

∙4.350 dolar — İlk önemli destek. Bu seviyenin kırılması yeni ve sert bir satış dalgasını tetikleyebilir. Kısa vadeli yatırımcılar bu noktayı yakından izliyor.

∙4.200 dolar — Orta vadeli güçlü destek bölgesi. Piyasanın son aylarda defalarca tutunduğu ve alıcıların devreye girdiği alan. Burası kırılırsa psikolojik hasar büyük olacak.

∙3.900–4.000 dolar — Kritik psikolojik eşik. Uzmanlar bu bölgenin altına sarkılması durumunda teknik görünümün ciddi biçimde bozulacağını ve panik satışlarının hızlanabileceğini vurguluyor.

“DİP GÖRÜLMEDİ” UYARISI

## MERKEZ BANKALARI SATMAYA BAŞLAR MI? Piyasada dolaşan en kaygı verici senaryolardan biri, merkez bankalarının altın rezervlerini azaltmaya yönelmesi. Son yıllarda özellikle Çin, Hindistan ve çeşitli gelişmekte olan ülke merkez bankaları agresif biçimde altın biriktirdi. Bu kurumların satıcı konumuna geçmesi halinde oluşacak satış baskısının mevcut düşüşü çok daha derin bir çöküşe dönüştürebileceği belirtiliyor. Henüz böyle bir sinyal gelmemiş olsa da analistler bu ihtimali göz ardı etmiyor. ## ETF ÇIKIŞLARI BASKIYI ARTIRIYOR Bireysel yatırımcıların altına yatırım yaptığı altın fonlarından (ETF) son haftalarda belirgin çıkışlar yaşandığı gözlemleniyor. Bu çıkışlar fiyat düşüşünü besleyen bir kısır döngü yaratıyor; düşen fiyatlar yeni çıkışları tetiklerken yeni çıkışlar fiyatı daha da aşağı çekiyor.

Pek çok ekonomist mevcut seviyelerin henüz dip olmadığı görüşünde. Özellikle önümüzdeki haftalarda açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed toplantısının kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları ya da Fed’den şahin açıklamalar, altını yeni satış dalgasıyla karşı karşıya bırakabilir. Elinde fiziki altın, altın fonu veya altın hissesi tutanların bu takvimleri yakından takip etmesi gerekiyor.

