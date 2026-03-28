28 Mart 2026 Cumartesi gününe girilmesiyle birlikte yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, güncel fiyatları mercek altına aldı. Haftanın son işlem günlerinde küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasadaki altın türlerine de doğrudan yansıdı. Özellikle ons altın ve gram altın cephesindeki yeni seviyeler, kuyumculardaki hareketliliği artırdı.
Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: 6.418,21 TL
Çeyrek Altın: 12.746,00 TL
Yarım Altın: 23.481,00 TL
Tam Altın: 43.009,40 TL
Cumhuriyet Altını: 45.285,00 TL
Gremse Altın: 107.853,31 TL
Ons Altın: 4.493,98 Dolar