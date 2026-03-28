28 Mart 2026 Cumartesi gününe girilmesiyle birlikte yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, güncel fiyatları mercek altına aldı. Haftanın son işlem günlerinde küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasadaki altın türlerine de doğrudan yansıdı. Özellikle ons altın ve gram altın cephesindeki yeni seviyeler, kuyumculardaki hareketliliği artırdı.

Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerinin satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: 6.418,21 TL

Çeyrek Altın: 12.746,00 TL

Yarım Altın: 23.481,00 TL

Tam Altın: 43.009,40 TL

Cumhuriyet Altını: 45.285,00 TL

Gremse Altın: 107.853,31 TL

Ons Altın: 4.493,98 Dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.417,41 6.418,21 % 2.74 23:59
Ons Altın / TL 199.395,44 199.849,93 % 2.78 23:59
Ons Altın / USD 4.493,55 4.494,11 % 2.55 23:59
Çeyrek Altın 10.267,85 10.493,77 % 2.74 23:59
Yarım Altın 20.471,53 20.987,54 % 2.74 23:59
Ziynet Altın 41.071,41 41.846,72 % 2.74 23:59
Cumhuriyet Altını 43.690,00 44.352,00 % -0.81 17:00
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMotorine büyük zam geldi: Tabela değişti (28 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları)Motorine büyük zam geldi: Tabela değişti (28 Mart 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları)
PARTNERHaftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları (23-27 Mart 2026)Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları (23-27 Mart 2026)