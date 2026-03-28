27–28 Mart itibarıyla ons altın 4.400–4.500 dolar bandına kadar gerilerken, zirveden alım yapan yatırımcılar için kayıp %15 seviyelerine ulaştı. Bu düşüş, son dönemde altın piyasasında görülen en sert düzeltmelerden biri olarak öne çıktı.

SERT YÜKSELİŞİN ARDINDAN HIZLI GERİ ÇEKİLME

Piyasada yaşanan bu hareket, uzmanlara göre “parabolik yükseliş sonrası düzeltme” olarak değerlendiriliyor. Kısa sürede hızlı yükselen fiyatların ardından gelen satış dalgası, özellikle geç kalan yatırımcıyı yakaladı.

Artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları, beklentilerin değişmesi ve kâr realizasyonlarının devreye girmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Likiditenin zayıfladığı anlarda satışların hızlanması da düşüşü derinleştirdi.

FİZİKİ TALEP VE MAKAS TARTIŞMASI

Düşüş sürecinde dikkat çeken bir diğer unsur ise fiziki altın tarafında yaşanan yoğun talep oldu. Ancak uzmanlar, özellikle bu dönemde açılan yüksek makaslara dikkat çekerek yatırımcıların maliyetlerinin daha da arttığını belirtiyor.

PİYASAYA GEÇ GİREN KAYBETTİ

Son yaşanan fiyat hareketi, piyasalarda sıkça dile getirilen bir gerçeği yeniden hatırlattı: Sert yükselişlerin ardından yapılan alımlar yüksek risk barındırıyor. Altında kısa sürede yaşanan bu %15’lik geri çekilme, zamanlamanın yatırım performansı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, altının uzun vadede portföylerde yer almaya devam edebileceğini belirtirken, kısa vadeli işlemlerde ise temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.