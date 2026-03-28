Hafta başında 4.097,99 dolar ile son dört ayın en düşük seviyesini test eden spot altın, dipten gelen güçlü alımlarla ons başına 4.491,78 dolara yükseldi. Gün içinde 4.554,39 dolar seviyelerine kadar tırmanan ons altın, günlük bazda %2,6'lık bir artış kaydetti.

Ons tarafındaki bu rüzgar iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününde %3'e yakın yükselişle 6.418 TL seviyesine kadar tırmanarak kayıplarını sildi.

"BU SEVİYELER GÜÇLÜ BİR ALIM FIRSATI"

Piyasadaki sert dönüşü değerlendiren RJO Futures Kıdemli Piyasa Stratejisti Daniel Pavilonis, son satış dalgasının teknik bir düzeltme olduğunu ifade etti. Pavilonis, şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasa sert satış gördü ve fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu, altın almak için oldukça güçlü ve önemli bir fırsat sundu."

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? GÖZLER ORTA DOĞU'DA

Yatırımcıların odağında ise Orta Doğu’daki çatışmalar ve jeopolitik gerilimin seyri yer alıyor. Pavilonis, önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarında "yavaş ama istikrarlı" bir yükseliş trendinin hakim olabileceğini öngörüyor."İran kaynaklı risklerin azalması durumunda risk iştahı artabilir, bu da piyasaya kademeli bir yükseliş getirebilir" diyerek önümüzdeki haftalara dair pozitif mesaj verdi.

Kaynak: CNBC-e