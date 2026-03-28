Şubat ayından bu yana grafiklerde oluşan yüksek ve düşük fitiller, analistler tarafından temizlenmesi gereken birer "kibrit çöpü" olarak nitelendiriliyor.

Pazar günü görülen 67.360 dolarlık seviyenin altına inilmesi, satış baskısını derinleştirdi.

Günlük TBO Bulutu'nun altında kapanış yapan BTC için anlık destek 65.000 dolar bölgesinde kümelenirken; düşüşün devam etmesi halinde 60.000, 49.000 ve uç senaryoda 38.555 dolar seviyeleri masada kalmaya devam ediyor. Teknik tarafta OBV (işlem hacmi dengesi) hareketli ortalamasının altına inerken, RSI göstergesinin henüz yeni bir dip yapmamış olması, piyasadaki kararsızlığın bir süre daha sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, Türkiye saati ile sabah saatlerinde 66.473 dolar seviyelerinde işlem görerek yıllık bazdaki değer kaybını yüzde 21'e taşıdı.

MAKRO EKONOMİ VE SAFE-HAVEN KAÇIŞI

Kripto paralardaki bu geri çekilme sadece iç dinamiklerle sınırlı değil. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi (risk-off) hakim:

• Güçlü Dolar: ABD Dolar Endeksi (DXY) yükseliş trendini koruyarak riskli varlıklar üzerinde baskı kuruyor.

• Hisse Senetlerinde Kan Kaybı: S&P 500 ve Nasdaq-100 endekslerindeki düşüşler, NVIDIA ve Tesla gibi devlerin kayıplarıyla birleşerek teknoloji odaklı satışları tetikliyor.

• Altın vs. Bitcoin: Bitcoin zayıflarken altının görece istikrarlı duruşu, PAXG/BTC paritesindeki yükseliş sapmasıyla birleşince, sermayenin dijital varlıklardan geleneksel güvenli limanlara kayabileceği sinyalini veriyor.

ALTCOİNLERDE DURUM: SOLANA VE ETHEREUM NEFES TAZELEYEMİYOR

Piyasanın genel genişliğini gösteren TOTALES verileri, ayı bayrağının kırıldığını teyit ediyor.

Ethereum (ETH) yüzde 5’lik düşüşle Bitcoin’den daha negatif ayrışırken, altcoin dünyasında da tablo pek parlak değil:

• Solana (SOL): 78,73 dolardaki kritik TBO desteğini test etmeye hazırlanıyor.

• Diğerleri: Polkadot (DOT), NEAR ve TAO gibi projelerde teknik zayıflık sürerken; MNT ve HYPE gibi dönemsel yıldızlar da "trend kazanır" kuralına boyun eğerek düzeltme sürecine girdi.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Mevcut tabloda uzmanlar, aceleci davranmak yerine fiyat yapısının ve RSI göstergelerinin onaylanmasını beklemenin önemini vurguluyor.

Stablecoin hakimiyetinin artması, yatırımcıların nakde geçtiğini gösterirken; yeni uzun pozisyonlar için piyasanın destek seviyelerinde tutunup tutunmayacağı takip edilmeli.