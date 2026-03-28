Sony'nin resmi duyurusuna göre, dünya genelinde uygulanacak fiyat artışıyla birlikte konsol modellerinin yeni etiketleri şu şekilde belirlendi:

Standart PS5 (Diskli Sürüm): 549,99 dolardan 649,99 dolara yükseldi.

PS5 Digital Edition: 499,99 dolardan 599,99 dolara çıktı.

PS5 Pro: 749,99 dolardan 899,99 dolara ulaşarak en yüksek artışı (150 dolar) gören model oldu.

PlayStation Portal: Taşınabilir cihazın fiyatı da 50 dolarlık artışla 249,99 dolar oldu.

ZAM NEDEN GELDİ? YAPAY ZEKA VE ÇİP KRİZİ

Analistler, Sony'nin bu kararının temelinde yatan en büyük etkenin yapay zeka (AI) yatırımlarındaki patlama olduğunu belirtiyor. İşte fiyatları yukarı çeken kritik unsurlar:

Bellek Çipi Maliyetleri: AI veri merkezleri için gereken yüksek performanslı bellek çiplerine olan talep, üretim kapasitesini bu alana kaydırdı. Bu durum, oyun konsollarında kullanılan RAM ve depolama birimlerinin maliyetini hızla artırdı.

Küresel Enflasyon ve Lojistik: Artan enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki devam eden aksaklıklar, üretim giderlerini Sony için sürdürülemez bir noktaya taşıdı.

Kaynak: Dünya