İşte Tera Yatırım'ın haftalık bazda en çok işlem yaptığı hisselerin dökümü:

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun alım tarafında ezici bir çoğunlukla kendi paylarına (TERA) yöneldiği görüldü. Alımların %73,47 gibi devasa bir bölümü tek bir hissede toplandı:

TERA (Tera Yatırım): 18.529.782.627,00 TL net hacimle alım listesinin açık ara zirvesinde yer aldı. (Maliyet: 324,249 TL)

DSTKF (Destek Finans Faktoring): 1.744.846.181,00 TL net hacimle ikinci sırada. (Maliyet: 1.840,58 TL)

TEHOL (Tera Yatırım Holding): 673.415.247,74 TL ile üçüncü sırada.

SVGYO (Servet GYO): 579.304.212,49 TL net hacim kaydedildi.

SASA (Sasa Polyester): 549.620.905,43 TL ile alım listesini tamamladı.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satım tarafında ise daha çok sanayi ve holding iştirakleri ön plana çıktı:

GUNDG (Gündoğdu Gıda): -916.768.235,50 TL net hacim ve %44,27 pay ile en çok satılan hisse oldu. (Maliyet: 687,808 TL)

RALYH (Ral Yatırım Holding): -447.211.172,40 TL net hacimle ikinci sırada yer aldı. (Maliyet: 135,036 TL)

ASELS (Aselsan): -76.750.658,00 TL satış hacmi görüldü.

ESCAR (Escar Filo): -75.489.008,02 TL ile satım listesinde yer buldu.

EMKEL (Emek Elektrik): -30.376.322,04 TL satış hacmi ile haftayı kapattı

