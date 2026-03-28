İşte HSBC'nin hafta boyunca en çok işlem yaptığı hisselerin dökümü:

HSBC'NİN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun alım tarafında SASA ve THYAO ağırlığı dikkat çekti. Alımların yaklaşık %52'si bu iki hisse üzerinde yoğunlaştı:

SASA (Sasa Polyester): 429.785.730,26 TL net hacim ve %33,25 pay ile alım listesinin zirvesinde yer aldı. (Maliyet: 2,412 TL)

THYAO (Türk Hava Yolları): 249.343.514,25 TL net hacimle en çok tercih edilen ikinci hisse oldu. (Maliyet: 295,63 TL)

EREGL (Erdemir): 95.666.986,68 TL ile listenin üçüncü sırasında. (Maliyet: 27,919 TL)

TCELL (Turkcell): 78.275.777,80 TL net hacim kaydedildi.

ASTOR (Astor Enerji): 54.799.559,60 TL ile ilk beşi tamamladı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

HSBC'NİN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satım tarafında ise bankacılık endeksindeki (XBANK) ağırlıklı hisselerden çıkış yapıldığı görüldü:

YKBNK (Yapı Kredi Bankası): -476.748.621,48 TL net hacimle haftanın en çok satılan hissesi oldu. (Maliyet: 33,545 TL)

AKBNK (Akbank): -393.401.728,25 TL net hacimle satış listesinde ikinci sırada yer aldı. (Maliyet: 68,956 TL)

SAHOL (Sabancı Holding): -305.091.650,15 TL satış hacmi kaydedildi.

ZPLIB (Ziraat Portföy Altın Katılım): -299.663.192,35 TL ile fon tarafında çıkış görüldü.

KCHOL (Koç Holding): -287.464.680,00 TL ile haftayı satıcılı kapattı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.