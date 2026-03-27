Yönetim Kurulu’nun sunduğu kâr payı dağıtım önerisi, Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildi.

Buna göre şirket, yatırımcılarına yapılacak ödemeler için 17 Nisan 2026 tarihini hak kullanım tarihi olarak belirledi.

HİSSE BAŞINA ÖDEME DETAYLARI

Selçuk Ecza Deposu'nun 2026 yılı temettü miktarları şu şekilde gerçekleşecek:

• Brüt Nakit Temettü: Hisse başına 0,440 TL

• Net Nakit Temettü: Hisse başına 0,3740 TL

YATIRIMCI TAKVİMİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, nakit kâr payı dağıtım sürecinin 17.04.2026 tarihinden itibaren başlayacağı vurgulandı. Yatırımcıların hesaplarına geçecek net tutar, stopaj kesintisi sonrası 0,3740 TL olarak yansıyacak.

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden bir önceki işlem günü sonu itibarıyla hisse sahibi olmaları gerekmektedir.