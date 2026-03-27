Türkiye’nin ilaç dağıtım devlerinden Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC), 2025 mali yılı kârından yapılacak temettü ödemelerine dair detayları paylaştı. 27 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Genel Kurul’un kâr payı dağıtım teklifini onayladığı duyuruldu.
Yönetim Kurulu’nun sunduğu kâr payı dağıtım önerisi, Genel Kurul üyeleri tarafından kabul edildi.
Buna göre şirket, yatırımcılarına yapılacak ödemeler için 17 Nisan 2026 tarihini hak kullanım tarihi olarak belirledi.
HİSSE BAŞINA ÖDEME DETAYLARI
Selçuk Ecza Deposu'nun 2026 yılı temettü miktarları şu şekilde gerçekleşecek:
• Brüt Nakit Temettü: Hisse başına 0,440 TL
• Net Nakit Temettü: Hisse başına 0,3740 TL
YATIRIMCI TAKVİMİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, nakit kâr payı dağıtım sürecinin 17.04.2026 tarihinden itibaren başlayacağı vurgulandı. Yatırımcıların hesaplarına geçecek net tutar, stopaj kesintisi sonrası 0,3740 TL olarak yansıyacak.
Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden bir önceki işlem günü sonu itibarıyla hisse sahibi olmaları gerekmektedir.