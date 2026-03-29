Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların radarına girdi. Piyasalardaki son gelişmelerin etkisiyle gram, çeyrek, ons ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm kalemlerde güncel rakamlar merak ediliyor. Peki, 29 Mart 2026 altın fiyatları ne kadar? İşte fiyat tablosu...

Piyasalarda iç ve dış gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yakından izlenirken, döviz kurundaki hareketlilik de fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.

29 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın
Alış: 6.417,41 TL
Satış: 6.418,21 TL

Ons altın
Alış: 4.493,42 dolar
Satış: 4.493,98 dolar

Çeyrek altın
Alış: 10.963,00 TL
Satış: 12.053,00 TL

Yarım altın
Alış: 21.594,00 TL
Satış: 23.101,00 TL

Tam altın
Alış: 42.581,74 TL
Satış: 43.545,74 TL

Cumhuriyet altını
Alış: 43.188,00 TL
Satış: 44.864,00 TL

Ata altın
Alış: 43.912,42 TL
Satış: 45.148,65 TL

Gremse altın
Alış: 106.454,35 TL
Satış: 109.198,28 TL

enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERÜşümezsoy'dan korkutan fay hattı uyarısı! "Stresini bitirmedi"Üşümezsoy'dan korkutan fay hattı uyarısı! "Stresini bitirmedi"
PARTNEREkonomistler uyardı: Altın tutanlar için kara senaryo kapıdaEkonomistler uyardı: Altın tutanlar için kara senaryo kapıda