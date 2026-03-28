AAGYO işlem koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan şirket, 1-2-3 Nisan tarihlerinde yatırımcı kabul edecek.

Pay başına 21,10 TL sabit fiyat belirlenen halka arzda, Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım konsorsiyum liderliğini üstleniyor.

HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Toplamda 3,7 milyar TL büyüklüğe sahip olan bu arz, piyasada ciddi bir hareketlilik yaratmaya aday. Öne çıkan rakamlar ise şöyle:

• Hisse Fiyatı: 21,10 TL

• Halka Arz Büyüklüğü: 3.713.600.000 TL

• Satılacak Lot Sayısı: 176.000.000 Lot

• Halka Açıklık Oranı: Yüzde 25,11

• İskonto Oranı: Yüzde 20

• Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

• Katılım Endeksi: Uygun

Tahmin: 700 bin kişilik bir katılım senaryosunda, yatırımcı başına yaklaşık 158 adet (3.333 TL) pay düşmesi öngörülüyor.

AĞAOĞLU AVRASYA GYO HAKKINDA

1981 yılından bu yana sektörde aktif rol oynayan Ağaoğlu Avrasya GYO, bugüne kadar 45 binin üzerinde konut, ofis ve ticari ünite inşa etti.

7 milyon metrekareyi aşan proje büyüklüğüyle dikkat çeken şirketin portföyü; Ataşehir, Çekmeköy, Sarıyer ve Üsküdar gibi İstanbul’un en değerli lokasyonlarında yoğunlaşıyor.

Şirket halihazırda 14 farklı projede 157 bin metrekareyi aşan bir portföyü yönetmeye devam ediyor.