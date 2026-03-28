Listenin başında yer alan Katılımevim (KTLEV), yıllık bazda sunduğu yüzde 1.136 oranındaki devasa getiriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken; Enerjisa (ENJSA) ve Cw Enerji (CWENE) gibi enerji devleri de teknik olarak pozitif bölgeye geçiş yaptı.

Özellikle Enerjisa’nın aylık yüzde 9,68'lik artış trendini koruduğu gözlemleniyor.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANS VERİLERİ

Hisselerin getiri tabloları şu şekilde şekillendi:

• Zirve Takibi: Destek Finans Faktoring (DSTKF), 1.850 TL'lik fiyatı ve yüzde 1.092'lik yıllık getirisiyle listenin en güçlü uzun vadeli oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

• Sanayi Devlerinde Tepki Alımı: Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Borusan Boru Sanayi (BRSAN) gibi sanayi devleri, 5 günlük ortalamayı yukarı keserek teknik bir toparlanma sinyali verdi.

• Gıda ve Perakende: Ülker Bisküvi (ULKER), haftalık bazdaki sınırlı kaybına rağmen teknik göstergelerde "yukarı kesişim" bölgesine girerek yatırımcısının radarına girdi.

5 GÜNLÜK ORTALAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Hisse fiyatının 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmesi, kısa vadeli "boğa" momentumunun güçlendiğini simgeler.

Ancak uzmanlar, bu teknik sinyalin kalıcı olup olmadığını anlamak için işlem hacmi ve destek seviyelerinin de kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

