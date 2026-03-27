Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, özellikle fiziki altın tarafında ciddi fiyat farklarını beraberinde getirdi. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında yatırımcılara net bir mesaj verdi.

Memiş, piyasaların son düşüşe hazırlıksız yakalandığını belirterek, özellikle rafineri tarafında yaşanan yoğun talebin fiyatları olağan dışı seviyelere taşıdığını ifade etti.

“Bu Fiyattan Alım Yapmazdım”

Kendi yatırım tercihini açık şekilde ortaya koyan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Ben İslam Memiş olarak bugün fiziki altın almazdım. Asla almazdım.” Bu açıklamanın arkasındaki temel neden ise fiziki altın ile ons fiyatı arasındaki farkın ciddi şekilde açılması. Memiş’e göre normal şartlarda bu kadar yüksek farkların görülmediği piyasada, şu anda ciddi bir “işçilik” ve talep kaynaklı fiyat şişmesi söz konusu. Örnek veren Memiş, yurt dışı ile Türkiye fiyatlarını karşılaştırarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu:

Avrupa veya ABD’de 1 kilogram külçe altın yaklaşık 142.259 dolar

Türkiye’de ise aynı ürün yaklaşık 148.720 dolar

Aradaki fark: 6.461 dolar

Memiş, bu farkın tamamen arz-talep dengesizliği ve ekstra işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını vurguladı.

“Altın Yükseldi Diye Yanılgı Oluşuyor”

Yatırımcıların önemli bir yanılgıya düştüğünü belirten Memiş, fiziki altındaki bu artışın tamamen altın fiyatından kaynaklanmadığını söyledi. “İnsanlar altın yükseldi zannediyor ama aslında fiyatın içine ekstra maliyetler ekleniyor. Bu normal bir piyasa davranışı değil.” Özellikle küçük yatırımcıların bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, yüksek makasla yapılan alımların kısa vadede zarar yazabileceğine işaret etti.

Piyasada oluşan bu anormal fiyatlamanın kalıcı olmadığını ima eden uzman isim, yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.