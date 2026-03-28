Bu alanda öne çıkan en dikkat çekici örneklerden biri ise Türkiye’de üretilen Anzer balı olarak gösteriliyor.

ANZER BALI: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ BALI

Türkiye’nin Rize iline bağlı Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balı, dünyanın en pahalı balları arasında yer alıyor. Yılda sınırlı miktarda üretilebilen bu balın kilogram fiyatı ortalama 3.000 – 6.000 TL (yaklaşık 95 – 190 dolar) seviyelerinde satılıyor. Endemik bitki çeşitliliği ve doğal üretim koşulları, fiyatın yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

ELVİSH BAL: MAĞARADAN ÇIKAN SERVET

Türkiye’de Artvin bölgesindeki mağaralarda üretilen Elvish balı, dünyanın en pahalı balı olarak biliniyor. İlk hasat ürünlerinden biri 45.000 euro (yaklaşık 48.000 dolar / 1,5 milyon TL) gibi rekor bir fiyata satıldı. Günümüzde ise daha küçük miktarlarda satılan Elvish balının kilogram fiyatı ortalama 5.000 – 10.000 dolar (yaklaşık 160.000 – 320.000 TL) seviyelerinde bulunuyor.

SİDR BALI: ORTA DOĞU’NUN ALTIN DEĞERİ

Yemen’de üretilen Sidr balı, dünya genelinde en çok talep gören bal türlerinden biri. Antibakteriyel özellikleriyle öne çıkan bu balın kilogram fiyatı ortalama 100 – 300 dolar arasında değişiyor. Türkiye'de 400-500 gramlık karışım veya yerli sedir balları 400 TL - 1.150 TL civarında

MANUKA BALI: ŞİFA ARAYANLARIN TERCİHİ

Yeni Zelanda’da üretilen Manuka balı, özellikle tıbbi özellikleri nedeniyle oldukça değerli. Kalitesine göre değişmekle birlikte kilogram fiyatı 200 – 1.000 dolar (yaklaşık 6.400 – 32.000 TL) arasında satılıyor.