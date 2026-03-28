Dünya genelinde bazı özel bal türleri, sınırlı üretimleri ve zor elde edilme süreçleri nedeniyle adeta altınla yarışan fiyatlara ulaşıyor. Özellikle Türkiye ve Asya’da üretilen nadir ballar, hem sağlık faydaları hem de düşük arz nedeniyle binlerce dolarlık etiketlerle satışa sunuluyor.
Bu alanda öne çıkan en dikkat çekici örneklerden biri ise Türkiye’de üretilen Anzer balı olarak gösteriliyor.
ANZER BALI: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ BALI
Türkiye’nin Rize iline bağlı Anzer Yaylası’nda üretilen Anzer balı, dünyanın en pahalı balları arasında yer alıyor. Yılda sınırlı miktarda üretilebilen bu balın kilogram fiyatı ortalama 3.000 – 6.000 TL (yaklaşık 95 – 190 dolar) seviyelerinde satılıyor. Endemik bitki çeşitliliği ve doğal üretim koşulları, fiyatın yüksek olmasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
ELVİSH BAL: MAĞARADAN ÇIKAN SERVET
Türkiye’de Artvin bölgesindeki mağaralarda üretilen Elvish balı, dünyanın en pahalı balı olarak biliniyor. İlk hasat ürünlerinden biri 45.000 euro (yaklaşık 48.000 dolar / 1,5 milyon TL) gibi rekor bir fiyata satıldı. Günümüzde ise daha küçük miktarlarda satılan Elvish balının kilogram fiyatı ortalama 5.000 – 10.000 dolar (yaklaşık 160.000 – 320.000 TL) seviyelerinde bulunuyor.
SİDR BALI: ORTA DOĞU’NUN ALTIN DEĞERİ
Yemen’de üretilen Sidr balı, dünya genelinde en çok talep gören bal türlerinden biri. Antibakteriyel özellikleriyle öne çıkan bu balın kilogram fiyatı ortalama 100 – 300 dolar arasında değişiyor. Türkiye'de 400-500 gramlık karışım veya yerli sedir balları 400 TL - 1.150 TL civarında
MANUKA BALI: ŞİFA ARAYANLARIN TERCİHİ
Yeni Zelanda’da üretilen Manuka balı, özellikle tıbbi özellikleri nedeniyle oldukça değerli. Kalitesine göre değişmekle birlikte kilogram fiyatı 200 – 1.000 dolar (yaklaşık 6.400 – 32.000 TL) arasında satılıyor.