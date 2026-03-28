BIST 100 endeksinin 12.698 puana gerilediği haftada, Akbank hisseleri satış baskısından kaçamadı.

Haftaya zayıf bir başlangıç yapan AKBNK, 66,90 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, gün içinde en düşük 65,88 TL, en yüksek ise 71,21 TL seviyelerini test etti.

Hisse senedinin aylık bazdaki kaybı yüzde 24,71’e ulaşırken, yıllık bazdaki getirisi yüzde 27,98 ile pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Forinvest

SATICILAR BASKIN

23-27 Mart tarihlerini kapsayan Aracı Kurum Dağılımı verilerine göre piyasadaki genel satış eğilimi takaslara da yansıdı.

İlk 5 alıcı kurumun toplam lot miktarı 11,7 milyon seviyesindeyken, ilk 5 satıcının 13,2 milyon lotluk çıkışı dikkat çekti.

Bu durum haftalık bazda -1.540.087 lotluk net satıcı ağırlıklı bir tablo ortaya koydu.

• En Çok Alım Yapanlar: Haftanın en iştahlı alıcısı 5,85 milyon lot ile Deniz Yatırım olurken, onu Garanti ve İnfo Yatırım izledi. Yabancı işlemlerinde belirleyici olan Bank of America ise 1,26 milyon lot ile alıcı tarafında 4. sırada yer aldı.

• En Çok Satış Yapanlar: Satış tarafında Bulls Yatırım 5,56 milyon lot ile başı çekerken, İş Yatırım (3,38 milyon lot) ve Global Menkul (2,54 milyon lot) satıcılı tarafta öne çıkan diğer kurumlar oldu.

İŞLEM HACMİ VE BEKLENTİLER

Haftalık süreçte Akbank paylarında 5,26 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşirken, toplam el değiştiren pay miktarı (lot) 78,5 milyon oldu.

Özellikle yabancı yatırımcıların bankacılık hisselerindeki temkinli duruşu ve endeksteki kar satışları, AKBNK paylarının yıllık en düşük seviyelerine (65,88 TL) yaklaşmasına neden oldu.

Önümüzdeki hafta, endeksin 12.500-12.700 destek bandındaki tutunma çabası ve bankacılık sektörüne gelecek olası tepki alımları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

