Altın, 2011-2015 yılları arasında yaşadığı yüzde 44'lük en sert düşüş bile Bitcoin’in rutin hale gelen yüzde 80’lik değer kayıpları yanında oldukça "ılımlı" kalıyor.

The Motley Fool’dan Alex Carchidi’nin analizine göre altının portföydeki görevi olağanüstü zenginlik yaratmak değil, ihtiyaç duyduğunuz anda orada olması ve makul bir değerden nakde dönebilmesi.

Bu nedenle uzmanlar, riskli varlıklara yönelmeden önce altın ve endeks fonları gibi kalıcı araçlarla bir temel oluşturmanın stratejik bir öncelik olduğu uyarısında bulunuyor.

BİTCOİN: EMEKLİLİĞİN "HIZLANDIRICI" GÜCÜ

Bitcoin’in son üç yılda yüzde 150’yi aşan getirisi, onu görmezden gelinmesi imkansız bir büyüme aracı kılıyor.

Ancak bu muazzam kazancın bedeli, altından 3,6 kat daha fazla olan yıllık oynaklık. 2014’ten bu yana dört kez yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşayan kripto para birimi, toparlanmak için ortalama üç yıla ihtiyaç duyuyor.

Eğer önünüzde 10 yıl veya daha fazla bir süre varsa, Fidelity Digital Assets verilerine göre portföyün sadece yüzde 1'ini Bitcoin'e ayırmak bile yıllık getiriyi yüzde 2,6 oranında artırabiliyor. Ancak paraya 4 yıldan kısa sürede ihtiyacınız olacaksa, Bitcoin’i elinizde tutmak "mümkün olan en kötü anda satış yapma" riskini de beraberinde getiriyor.

İDEAL STRATEJİ: ÖNCE GÜVENLİK, SONRA BÜYÜME

Emeklilik yolculuğunda sermayeyi korumak, onu artırmak kadar kritiktir. Uzmanlara göre izlenmesi gereken rota şöyledir:

• Öncelik: Hisse senetleri, tahviller ve altından oluşan ana portföy.

• Tamamlayıcı: Portföyün yüzde 2 ila yüzde 5'ini aşmayacak şekilde, dolar maliyet ortalaması (DCA) yöntemiyle Bitcoin.

• Zamanlama: Eğer Bitcoin bir ayı piyasasında değerinin yarısını kaybederse, bu durum emeklilik hayallerinizi yıkmamalı, sadece bir yol kazası olarak kalmalıdır.

Sonuç olarak; altın sizin finansal kaleniz, Bitcoin ise bu kaleye eklenen yüksek hızlı bir motordur. Motoru çalıştırmadan önce kalenizin sağlam olduğundan emin olmalısınız.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

(The Motley Fool)