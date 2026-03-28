Yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle yazılı bir uyarı yayımladı.

’Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla yapılan duyuruda, sağanak yağışın yarın başlayacağını bildirdi.

Öte yandan, yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) zamanla soğumaya bağlı olarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşebileceği kaydedildi.

MUHTEMEL TEHLİKELER DUYURULDU

Valilik, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.