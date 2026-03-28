Bolu Valiliği, KENT genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere dayanarak kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle yazılı bir uyarı yayımladı.

Bolu Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı 1

’Meteorolojik Uyarı’ başlığıyla yapılan duyuruda, sağanak yağışın yarın başlayacağını bildirdi.

Öte yandan, yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) zamanla soğumaya bağlı olarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşebileceği kaydedildi.

Bolu Valiliğinden sel ve su baskını uyarısı 2

MUHTEMEL TEHLİKELER DUYURULDU

Valilik, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
enpara
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMİT Başkanı: "Fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız"MİT Başkanı: "Fitne ateşine odun taşıyan taraf olmayacağız"
PARTNERRoss The Boss 72 yaşında hayatını kaybettiRoss The Boss 72 yaşında hayatını kaybetti