Düzce Valiliği meteorolojik uyarı paylaşarak vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre 29 Mart 2026 Pazar günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın 30 Mart 2026 Pazartesi saat 12.00’a kadar etkili olması bekleniyor.