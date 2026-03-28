New York Federal Mahkemesi’ne sunulan belgelere göre, varılan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Yargıç Jed Rakoff’un onayı gerekiyor. Hukukçular, benzer davalardaki işleyiş göz önüne alındığında, bu tür yüksek tutarlı uzlaşmaların mahkemece kabul edilmesine kesin gözüyle bakıyor.

KİMLER TAZMİNAT ALABİLECEK?

Anlaşma, 30 Haziran 2008 ile 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Epstein veya onunla bağlantılı isimler tarafından cinsel istismara veya insan ticaretine maruz bırakılan kadınları kapsıyor. Dosyadaki bilgilere göre, söz konusu dönemde en az 60 kadının bu fondan tazminat alabileceği öngörülüyor.

BANKA: "SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Bank of America cephesinden yapılan açıklamada, bankanın bu yasa dışı ağa doğrudan veya dolaylı herhangi bir katkısının bulunmadığı savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu uzlaşma, hukuki süreci kapatmak ve mağdurlar için hızlı bir çözüm sağlamak amacıyla yapılmıştır. Epstein’ın yasa dışı faaliyetlerine hiçbir şekilde destek verilmemiştir."

DEV BANKALAR "EPSTEİN" KISKACINDA

Bank of America, Epstein dosyası kapsamında bedel ödeyen tek kurum değil. Daha önce benzer iddialarla karşı karşıya kalan dev bankalar da devasa tazminatlarla davaları kapatmıştı:

JPMorgan Chase: 2023 yılında 290 milyon dolar,

Deutsche Bank: 75 milyon dolar,

JPMorgan (Ek Anlaşma): ABD Virgin Adaları ile 75 milyon dolar karşılığında uzlaşmıştı.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ "FİNANSAL HAREKETLER"

Davacılar, iş insanı Leon Black gibi Epstein’ın yakın çevresindeki isimlerin Bank of America üzerinden milyonlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini öne sürüyor. İddiaya göre Black, Epstein’a farklı isimler altında yaklaşık 170 milyon dolar ödeme yaptı ve banka, bu olağan dışı finansal hareketleri yeterince denetlemeyerek suç ağının genişlemesine zemin hazırladı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan 66 yaşındaki Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein, 2008 yılında da reşit olmayan birine yönelik fuhuş temini suçundan hüküm giymişti.