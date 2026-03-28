Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişine imkan tanıyan anlaşmanın İran ile yapılan görüşmeler sonucunda sağlandığını ifade etti.

Anutin, anlaşmanın yakıt ithalatına ilişkin endişeleri azaltacağını belirterek, "Bu anlaşmayla birlikte Mart ayı başında yaşanan aksaklıkların tekrarlanmayacağına dair güven arttı" dedi. Anutin ayrıca hükümetin yaşanan gelişmelere göre enerji tedarikine yönelik yeni tedbirler almaya devam edeceğini vurgulayarak enerji arzına yönelik etkilerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, Tayland hükümetinin söz konusu adımı, ülkede son günlerde başlayan petrol tedarik krizini ve halk arasında yaşanan paniği azaltması bekleniyor.

Hürmüz Boğazının kapatılması sonucu Tayland’da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyordu.