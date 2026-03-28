Yapı kimyasalları sektöründe öne çıkan Kalekim, 28 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla birlikte kâr dağıtım detaylarını netleştirdi.

Yatırımcıların merakla beklediği açıklamaya göre şirket bu yıl da kârını ortaklarıyla paylaşma geleneğini sürdürüyor.

ÖDEME DETAYLARI VE TARİHLER

Şirketin açıkladığı rakamlara göre pay başına yapılacak ödemeler şu şekilde belirlendi:

• Brüt Ödeme: 0,6521739 TL

• Net Ödeme: 0,5543478 TL

• Hak Kullanım Tarihi: 8 Mayıs 2026

TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 1,75 OLARAK KAYDEDİLDİ

Açıklanan rakamlar, Kalekim hissesinin güncel piyasa değeri üzerinden hesaplandığında yüzde 1,75’lik bir temettü verimine işaret ediyor.

Yönetim kurulunun aldığı bu karar, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulduktan sonra kesinleşecek.

8 Mayıs tarihinde portföyünde KLKIM hissesi bulunduran yatırımcılar, takip eden iki iş günü içerisinde net nakit tutarın hesaplarına geçtiğini görebilecekler.