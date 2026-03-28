Yılın başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş, son haftada sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldı. Piyasalarda asıl soru şu: Bu değerli metallerden çıkan milyarlarca dolar nereye gidecek?

Altın ve gümüşte tablo

Spot altın bugün ons başına 4.428 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,3 geri çekilen altın, üst üste dördüncü haftalık kaybına ilerliyor. Spot gümüş ise yüzde 1,1 artışla ons başına 68,80 dolara yükseldi.

Ancak bu düzeltme, uzun bir ralli sonrasında geliyor. Altın yıl başından bu yana yüzde 71 değer kazanırken, gümüşteki artış yüzde 141'a ulaştı. Yılın başlarında ons başına 5.500 dolar seviyelerini görerek rekor kıran altın, o tarihten bu yana değer kaybetti. Gümüş ise 120 dolar sınırındaki zirvesinden hızla uzaklaştı. Sadece Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF'lerinden 11 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Bitcoin ve Ethereum ne durumda?

Bitcoin bugün 66.048 dolar seviyesinde işlem görüyor; 24 saatlik işlem hacmi 24,5 milyar doları aştı. BTC, 17 Mart'ta 75.937 dolarla son bir ayın zirvesine çıkmış, 28 Şubat'ta ise 63.177 dolarla dip görmüştü. Ethereum ise daha zor bir dönemden geçiyor; 6 Mart itibarıyla ETH 2.063 dolar bandında işlem görüyordu.

Altından kripto'ya geçiş var mı?

JPMorgan verilerine göre BTC vadeli işlem pozisyonları son haftalarda görece istikrarlı bir performans sergiledi. Bankanın analistleri, tarihsel olarak altının sahip olduğu likidite üstünlüğünün bu savaş sürecinde Bitcoin lehine değiştiğini vurguluyor.

Piyasa analiz platformu Santiment'in verilerine göre, altın ve gümüşle ilgili sohbetler Ocak ayının büyük bölümünde kripto paraların konuşulma miktarını geride bıraktı. Ancak bu tablo, değerli metallerin düzeltmeye girdiği şu günlerde tersine dönme ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Uzman görüşleri

Analistler, altın ve gümüş gibi değerli metallerde görülen oynaklığın sermayenin bir kısmının kripto'ya yönelmesine neden olabileceğini, buna karşın düşük bireysel ilginin erken alıcılar için bir fırsat oluşturabileceğini belirtiyor.

Posidonia 21 Capital Partners CEO'su Jesus Perez'e göre 2026'ya gelindiğinde Ethereum, kurumsal mutabakat katmanı olarak rolünü pekiştirecek ve DeFi'nin temel altyapısı olma konumunu güçlendirecek. Öte yandan aynı kaynak, ETH'nin şu an Bitcoin'e kıyasla düzeltmelere karşı daha hassas göründüğünü ve bu durumun 2026'yı bir "güven testi" yılına dönüştürdüğünü ekliyor.

Ernst & Young ve Coinbase'in kurumsal yatırımcılarla yürüttüğü ankete göre, katılımcıların yüzde 73'ü 2026'da kripto yatırımlarını artırmayı planladığını belirtti.

Altın ve gümüşten çıkan sermayenin tamamının Bitcoin'e ya da Ethereum'a akacağını söylemek güç. Jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikası ve piyasa duyarlılığı belirleyici olmaya devam ediyor. Ancak veriler, kurumsal yatırımcıların kripto'ya ilgisinin büyüdüğünü net biçimde ortaya koyuyor. Asıl soru bu ilginin fiyata yansıyıp yansımayacağı.