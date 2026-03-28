Metal Hall of Fame tarafından yapılan resmi açıklamada, Friedman’ın kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaştığı ALS (Amyotrofık Lateral Skleroz) teşhisi sonrası hastalıkla büyük bir iradeyle mücadele ettiği belirtildi. Hastalığı nedeniyle son dönemde en büyük tutkusu olan gitarını çalamadığını ifade eden sanatçı, hayranlarından gelen yoğun destek mesajları karşısında "çok etkilendiğini" dile getirmişti.

İKİ TÜRÜN ÖNCÜSÜ: HEAVY METAL VE PUNK’IN MİMARI

Ross The Boss, müzik kariyerinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atarak iki farklı türün doğuşuna tanıklık etti:

Punk'ın İlk Adımları: The Dictators ile punk müziğin temellerini atan isimlerden biri oldu.

Metal'in Epik Yüzü: Manowar'un kurucu gitaristi olarak grubun en ikonik albümleri olan "Battle Hymns", "Into Glory Ride" ve "Hail To England" çalışmalarında imzası bulundu. Bu eserler, bugün heavy metal tarihinin başyapıtları arasında kabul ediliyor.

"MİRASIN ETKİSİ ÖLÇÜLEMEZ"

2017 yılında Metal Hall of Fame’e dahil edilerek onurlandırılan Friedman, kendine has güçlü gitar tonu ve karizmatik sahne performansıyla kuşaklar boyu müzisyenlere ilham kaynağı oldu. Yetkililer, sanatçının müzik dünyasına bıraktığı mirasın "ölçülemez" olduğunu ve etkilediği milyonlarca hayranı aracılığıyla yaşamaya devam edeceğini vurguladı.