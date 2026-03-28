Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar'daki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, “Her iki ülkede de can güvenliğini daha da güçlendirebilecek konuları ele aldık ve savunma sektöründe en az 10 yıl sürecek, karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık üzerinde anlaştık. Genelkurmay Başkanlarımız; ortak savunma sanayi projelerini, ortak üretim tesislerinin kurulmasını ve şirketler arası teknolojik ortaklıkları öngören bir anlaşma imzaladı” ifadelerini kullandı.

Rusya-İran ilişkisine de dikkat çeken Zelenskiy, “Ukrayna'daki güvenlik durumu, devam eden Rus saldırıları ve Rusya'nın İran rejimiyle olan yakın iş birliği hakkında güncel bilgiler sundum. Hava savunmasını güçlendirmek BIZIM için bir önceliktir ve ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Sıcak karşılama, birlikte çalışmaya istekliliği ve ulaşılan somut anlaşmalar için Katar Emiri'ne teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.