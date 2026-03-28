Katar Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani'nin, başkent Doha'da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Rustem İnfiroviç Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Andriy Hnatov ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumunun yanı sıra savunma işbirliği ve ortak koordinasyon konularının ele alındığı aktarıldı.

İki ülke arasında görüşmenin ardından teknolojik işbirliği, ortak projelerin geliştirilmesi ve savunma yatırımlarının yanı sıra füze ve İHA'larla mücadele alanında tecrübe paylaşımını içeren işbirliği anlaşmasının imzalandığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Anlaşmaya Katar adına Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Casim bin Muhammed el-Mannai, Ukrayna tarafından ise Genelkurmay Başkanı Andriy Hnatov'un imza attığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeyi ziyaret ederek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğünü ve iki ülke arasında savunma tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın bölgedeki güvenliğe etkisini ele almıştı.