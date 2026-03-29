Pentagon'un İran'a yönelik olası bir kara harekatı için hazırlık yaptığı iddia edildi. The Washington Post'un ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya sevk ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde bu birliklerin İran'da planlanan operasyon kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor.

KARA HAREKATI PLANI MASADA

Yetkililer, planlanan operasyonun ABD'nin İran'a yönelik önceki saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli olacağını vurguluyor. Kara harekatının tam ölçekli bir işgal şeklinde değil; özel harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü nokta operasyonları şeklinde yürütülmesi planlanıyor.

SAHADA YÜKSEK RİSK SENARYOSU

Operasyon kapsamında Amerikan birliklerinin İran'a ait insansız hava araçları, füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

STRATEJİK NOKTALAR HEDEFTE

Planlamalar arasında Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik silahların etkisiz hale getirilmesi de yer alıyor. Bu adımların, bölgedeki enerji güvenliği ve deniz trafiği açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

'GİZLİCE PLANLIYOR'

İran Meclis Başkanı Kalibaf ortaya atılan iddialara sert tepki göstererek, "ABD kamuoyuna müzakerelerden bahsediyor ancak gizlice kara saldırısı planlıyor." ifadelerini kullandı.