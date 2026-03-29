Mart 2026, gümüş piyasası için adeta sert iniş ve çıkışların yaşandığı bir dönem oldu. Güçlü yükselişlerin ardından gelen hızlı geri çekilme, yatırımcıların aklında tek bir soruyu öne çıkardı: Bu yaşananlar bir trend değişimi mi, yoksa geçici bir düzeltme mi?

Gümüş, 29 Ocak 2026’da 121.636 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Piyasa kısa sürede yön değiştirdi ve 27 Mart itibarıyla ons fiyatı 69.59 dolara kadar geriledi. Zirveye kıyasla yaklaşık %43’lük bu geri çekilme, son yılların en sert düzeltmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu tablo, yeni alım fırsatı arayan yatırımcılar için cazip bir zemin oluştururken, zirve seviyelerden pozisyon alanlar açısından ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

JEOPOLİTİK GÜRÜLTÜ FİYATLARI SALLIYOR

Piyasadaki dalgalanmanın arkasında ise güçlü makro ve jeopolitik faktörler bulunuyor. Özellikle Orta Doğu’da artan belirsizlik, ABD ile İran arasında zaman zaman yükselen tansiyon ve çelişkili açıklamalar, finansal piyasalarda yön bulmayı zorlaştırıyor.

Enerji fiyatları üzerinden artan enflasyon baskısı, değerli metaller üzerinde dalgalı bir seyir yaratırken, hafta içinde gümüşte %4’ü aşan sert satışlar dikkat çekti. Haftanın sonuna doğru gelen sınırlı toparlanma ise piyasanın hâlâ net bir yön belirleyemediğini gösteriyor.

Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları sonrası fiyatların yeniden 70 dolar bandına yaklaşması, jeopolitik başlıkların kısa vadede fiyatlamada belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

TL BAZINDA TABLO DAHA DA KESKİN

Türkiye’deki yatırımcı açısından ise kur etkisi tabloyu daha sert hale getiriyor. 2 Mart’ta 4.185 TL seviyesine kadar çıkan ons gümüşün TL karşılığı, 26 Mart itibarıyla 3.101 TL’ye kadar geriledi. Bu da yaklaşık %25’lik bir değer kaybına işaret ediyor.

Gram gümüş fiyatı ise 27 Mart itibarıyla 98.46 TL alış ve 98.57 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Kısa vadede dalgalanma devam ederken, uzun vadeli beklentiler tamamen negatif değil. Uluslararası analistlerin büyük bölümü, gümüş fiyatlarının 2026 yılı içerisinde 85 ile 142 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklentinin temelinde ise iki kritik unsur yer alıyor: ABD dolarında olası zayıflama ve gümüşün sanayi tarafındaki güçlü talebi. Özellikle güneş panelleri ve elektrikli araç üretiminde kullanılan gümüş, bu yönüyle altına kıyasla daha farklı bir hikâye sunuyor.

DÜŞÜŞ MÜ, ALIM FIRSATI MI?

Piyasadaki en kritik soru hâlâ bu. Teknik açıdan bakıldığında 65–71 dolar bandı güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Analistler, bu seviyenin altına kalıcı bir sarkma yaşanmadığı sürece uzun vadeli yükseliş senaryosunun bozulmadığını vurguluyor. Ancak volatilitenin yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri, kısa vadede fiyatların yönünü belirleyen ana unsurlar olmaya devam edecek.

Gümüş, zirvesinden ciddi bir geri çekilme yaşadı. Bu tür sert hareketler genellikle piyasada yeni bir DENGE arayışına işaret eder. Bu noktada piyasada tek bir gerçek var:

Gümüş artık tek yönlü hareket etmiyor. Yukarıda güçlü bir uzun vadeli hikâye, aşağıda ise makro baskılar bulunuyor. Bu nedenle kazananı yön değil, zamanlama belirleyecek.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.