Altın fiyatları Mart 2026 başından bu yana yaklaşık yüzde 15 gerileyerek ons başına 4.500 doların altına indi. Ancak Wells Fargo, bu düşüşü yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirirken 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini 6.100–6.300 dolar aralığına yükseltti.

DÜŞÜŞ "SAĞLIKLI DÜZELTME" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Wells Fargo analisti Edward Lee, altındaki geri çekilmeyi "Sağlıklı bir düzeltme" olarak tanımladı. Lee, altının uzun vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtirken, mevcut seviyelere göre yüzde 38–43 arası yükseliş potansiyeline işaret etti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Mart ayında altın fiyatları, özellikle Federal Reserve’in sınırlı faiz indirimi sinyalleri ve doların güçlenmesiyle baskı altında kaldı. Bu gelişmeler kısa vadede fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN ÜÇ ANA FAKTÖR

Altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini destekleyen üç temel unsur öne çıkıyor.

1.Faizlerin düşmesi altının fırsat maliyetini azaltıyor.

2.Merkez bankalarının devam eden alımları piyasada güçlü bir talep yaratıyor.

3.Jeopolitik ve politika belirsizlikleri güvenli liman talebini artırıyor.

DİĞER BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Uluslararası finans kuruluşlarının altın fiyatlarına ilişkin beklentileri de dikkat çekiyor.

UBS: 6.200 dolar

JPMorgan: 6.300 dolar

Goldman Sachs: 5.400 dolar

HSBC: Jeopolitik risklerin azalması halinde 3.950–5.050 dolar

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.