APP plakalarla ilgili tartışmalar sürerken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Çiftçi, plaka düzenlemesinin yalnızca şekilsel bir konu olmadığını belirterek güvenlik vurgusu yaptı.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur." ifadelerini kullandı.

APP PLAKALAR İÇİN UYARI

Standart dışı APP plakaların denetim sistemleri açısından risk oluşturduğunu belirten Çiftçi, "Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS (plaka tanıma sistemleri), KGS (KENT gözetim sistemleri) ve EDS (elektronik denetim sistemi) gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir." dedi.

"AMAÇ CEZA KESMEK DEĞİL"

Bakan Çiftçi, uygulamanın vatandaşlara ceza kesmek amacı taşımadığını da vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir. Biz cezayı yöntem olarak gören bir anlayışla hareket etmiyoruz. Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır."

APP PLAKA CEZASI NE KADAR?

APP plaka, standart plakalardan farklı olarak kalın karakterler ve estetik yazı tipleriyle hazırlanan, çoğu zaman resmi mühür ve güvenlik unsurlarını taşımayan plaka türüdür. Mevcut düzenlemeye göre sahte veya standart dışı APP plakalar için uygulanan cezalar 140 bin TL'den başlayabiliyor.