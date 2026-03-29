İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir dijital uygulamayı devreye aldı. “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemi sayesinde sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar ve kontrol noktalarını önceden görebilecek.

SİSTEM 30 DAKİKADA BİR GÜNCELLENİYOR

Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Sistem, sürücülerin hız sınırlarına daha fazla dikkat etmesini teşvik etmeyi ve denetim süreçlerinde şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

GÜZERGAH BİLGİSİ TEK TIKLA

Uygulamada "Nereden" ve "Nereye" başlıklı iki bölüm yer alıyor. Sürücüler, çıkış ve varış noktalarını girdikten sonra "Rota oluştur" seçeneğiyle güzergah üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına ilişkin detaylara ulaşabiliyor.

Örnek olarak İstanbul Beyoğlu'ndan Ankara Altındağ'a oluşturulan bir rotada 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridoru bilgisi görüntülenebiliyor. Bu veriler, sürücülere yolculuk öncesi önemli bir öngörü sağlıyor.