Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saatin yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.