Türkiye Gazetesi'nden Cemal Kurt'un haberine göre, "Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği"ne ilişkin hazırlanan yeni taslak, abonelerin operatör değiştirme sürecini kökten değiştiriyor. Düzenleme ile birlikte süreç hızlanırken, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve işlemlerin tamamen dijital ortama taşınması hedefleniyor. Yeni sistem doğrudan işletmecilere yükümlülük getirirken, en büyük faydayı kullanıcılar sağlayacak.

OPERATÖR DEĞİŞİKLİĞİ E-DEVLET'E TAŞINIYOR

Taslağa göre operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak. Abonenin talebiyle yeni operatör tarafından başlatılan süreçte kullanıcıya kısa mesaj gönderilecek, ardından e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak işlem tamamlanacak. Bu uygulamayla sahte başvurular ve izinsiz geçişlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sistemde bazı sınırlamalar da yer alıyor. Buna göre son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak. Ayrıca bir yıl içerisinde en fazla dört kez operatör değişikliği yapılabilecek.

SÜREÇLERE NET TAKVİM GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte operatör değişikliği sürecine ilk kez kesin süreler getiriliyor. Eski operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak. Yeni operatör ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak.

Başvurunun sisteme 7 iş günü içinde girilmesi gerekecek. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda ise başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK

Yeni sistemle birlikte operatör değişikliği sırasında internet kesintisi yaşanmayacak. Geçiş tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet vermeye devam edecek, süreç tamamlandığında ise yeni operatör devreye girecek.

Bu uygulamanın özellikle iş yerleri ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından önemli avantaj sağlaması bekleniyor.

VAZGEÇİRME GİRİŞİMLERİNE SON

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de mevcut operatörlerin süreçteki rolü oldu. Buna göre eski hizmet sağlayıcı, operatör değişikliği sürecinde aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak.

Ayrıca başvurular yalnızca sınırlı teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek. Böylece keyfi engelleme ve geciktirme uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

1 HAZİRAN 2026'DA YÜRÜRLÜKTE

Düzenlemenin 1 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte internet sektöründe rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin operatör değiştirme işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi bekleniyor.