Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi, yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynakları benzine indirim geleceğini bildirdi.
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini gündeme taşıdı. Sektör kaynakları benzinde litre başına 2,10 TL'lik indirim hesaplandığını belirtirken, eşel mobil sistemi nedeniyle bunun yalnızca 53 kuruşluk bölümünün pompa fiyatlarına yansımasının beklendiği ifade ediliyor.
ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yaklaşılabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, bu gelişmenin benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında 2,10 TL tutarında indirim hesaplanıyor. Ancak eşel mobil uygulaması nedeniyle söz konusu indirimin yalnızca 53 kuruşluk kısmının pompaya yansıması öngörülüyor.
İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR
Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,92 TL'ye, Ankara'da 63,89 TL'ye ve İzmir'de 64,17 TL'ye gerileyeceği hesaplanıyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 65,54 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 63,45 TL
Motorin: 66,31 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 63,31 TL
Motorin: 66,17 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 67,44 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir
Benzin: 64,70 TL
Motorin: 67,71 TL
LPG: 31,79 TL
Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzinde beklenen indirime dikkat çekti.
*Kaynak: X/@olcay_aydilek
Aydilek paylaşımında, "Benzine, 2,10 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutar 53 kuruş." ifadelerini kullandı.