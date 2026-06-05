Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini gündeme taşıdı. Sektör kaynakları benzinde litre başına 2,10 TL'lik indirim hesaplandığını belirtirken, eşel mobil sistemi nedeniyle bunun yalnızca 53 kuruşluk bölümünün pompa fiyatlarına yansımasının beklendiği ifade ediliyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yaklaşılabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, bu gelişmenin benzin fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında 2,10 TL tutarında indirim hesaplanıyor. Ancak eşel mobil uygulaması nedeniyle söz konusu indirimin yalnızca 53 kuruşluk kısmının pompaya yansıması öngörülüyor.

İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR

Beklenen indirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 62,92 TL'ye, Ankara'da 63,89 TL'ye ve İzmir'de 64,17 TL'ye gerileyeceği hesaplanıyor. Doğu illerinde ise litre fiyatının 65,54 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 63,45 TL

Motorin: 66,31 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 63,31 TL

Motorin: 66,17 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 64,42 TL

Motorin: 67,44 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,70 TL

Motorin: 67,71 TL

LPG: 31,79 TL

Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzinde beklenen indirime dikkat çekti.

*Kaynak: X/@olcay_aydilek

Aydilek paylaşımında, "Benzine, 2,10 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen tutar 53 kuruş." ifadelerini kullandı.