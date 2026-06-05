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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beklentileri aşan Mayıs enflasyonu için değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Jeopolitik risklerin etkilerini sınırladık" dedi.

Bakan Şimşek Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak gerçekleşen enflasyon için değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİLERİNİ SINIRLADIK"

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti.

Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

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Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

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