Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,5 seviyesindeki beklentilerin üzerinde yüzde 1,71 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu.

Enflasyonda son iki aydır yükseliş eğilimi sürerken, açıklanan verilerin ardından ekonomistler değerlendirmelerini paylaştı.

Prof. Dr. Fatih Özatay enflasyon değerlendirmesinde, “Eksik program başarısız oldu: Enflasyondaki katılık sürüyor. Öyle ki: Mayıs: %32,6; Son 12 ayın ortalaması: %32,2 Temel enflasyon göstergeleri (B ve C) de öyle” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin ise değerlendirmesinde, “Eskiden ‘enflasyon ne çıkacak’ diye beklerdik. Şimdi ‘TÜİK ne çıkartacak’ diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GIDA ENFLASYONU İÇİN HAZİRAN MESAJI

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, gıda enflasyonu üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Son üç ayda yağış haritası tüm yurtta yemyeşil. Gıda enflasyonu üzerindeki olumlu etkisini Haziran'da daha net göreceğiz.”

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK Mayıs 2026 Enflasyon verisini açıkladı: TÜFE aylık %1,71 ve yıllık %32,61 Beklenti: Aylık ~%1,59-1,89 civarıydı, beklentiye paralel Nisan’da aylık %4,18 ile beklentileri aşmıştı. Enflasyon, aylık ve yıllık olarak artmaya devam ediyor → Dezenflasyon süreci yavaşlıyor, yeniden yıl sonu revizyonları gerekebilir.”

Prof. Dr. Serap Durusoy da enflasyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon rakamını beklentileri biraz aştı diye ifade etmek yaşanılmakta olan kronik enflasyon sorununu ne yazık ki masumlaştırmıyor.”

FAİZ VE ENFLASYON TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Dr. Ali Çufadar, “Enflasyon: TÜFE'de iyi değil ama kötü de değil. Yıllık %27 senaryosuna uygun devam etti. ÜFE kötü; TÜFE'yi besler ileride... TCMB kur istikrarını gözetmeli; aylık %1,5 veya altını hedeflemeli...” dedi.

Stratejist Timothy Ash ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye - Mayıs enflasyonu beklentilerin üzerinde ve daha da yükseliyor, ancak İran savaşı göz önüne alındığında felaket derecesinde değil. Bunların bu ayın faiz kararında oyunun kurallarını değiştireceğini düşünmüyorum. TCMB, CHP/İran riskleri nedeniyle rezerv kaybı nedeniyle faiz artışı yapmaya zorlanmadıkça faizleri sabit tutacak.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Özetle, enflasyon düşmüyor artıyor! Mehmet Şimşek’in görevde 3 yılı doldu. Her ay enflasyonun ‘geçici’ olduğunu söylemekten bıkmadı!”

Murat Sağman da açıklanan verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2026’da aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Beklenti yüzde 1,50-1,60 civarı idi. Bir önceki aya göre enflasyon düşse de hem yıllık bazda hem hedeflere göre yüksek kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu yeni hedefi yüzde 24, tahmini de yüzde 26.”

Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından gözler, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik göstergelere ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına çevrildi.

Kaynak: Ekonomim