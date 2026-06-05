Fibabanka A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterecek şirketin kuruluş iznine ilişkin gelişmeyi duyurdu.

Açıklamada, 8 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan karar doğrultusunda kurulan Fiba Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin kuruluş izni başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.

SPK'DAN KURULUŞ ONAYI GELDİ

KAP'ta yer alan bilgilere göre, Fibabanka'nın yüzde 100 iştiraki olan Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu ve tek ortağı olduğu Fiba Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. için yapılan kuruluş izni başvurusu, SPK'nın 4 Haziran 2026 tarihli ve 2026/34 sayılı bülteniyle uygun bulundu.

Böylece şirket, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterebilmek adına önemli bir aşamayı geride bırakmış oldu.

KRİPTO VARLIK ALANINDAKİ ADIMLAR SÜRÜYOR

Sermaye piyasalarında kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin hız kazandığı dönemde alınan izin, Fiba Grubu'nun dijital varlıklar alanındaki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin sonraki süreçte gerekli operasyonel ve yasal adımların tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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