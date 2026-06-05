Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri sonrası yatırım araçlarının enflasyondan arındırılmış performansları ortaya çıktı. Mayıs ayında yatırımcısına reel anlamda en yüksek kazancı sağlayan araçlar arasında gümüş ve faiz getirileri öne çıktı.

Son dönemde emtia piyasalarında dikkat çeken hareketler sergileyen gümüş, mayıs ayında yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sundu. Türk lirası bazında gram gümüş fiyatı aylık yüzde 3,5 yükselirken, mayıs enflasyonunun yüzde 1,71 olarak gerçekleşmesiyle reel getiri yüzde 1,75 seviyesinde hesaplandı.

FAİZ GETİRİLERİ DE ENFLASYONU GERİDE BIRAKTI

Faiz tarafında da yatırımcıların yüzü güldü. TLREF baz alınarak yapılan hesaplamalara göre reel getiri yüzde 1,59 olarak gerçekleşti.

Para piyasası fonları da mayıs ayında enflasyonun üzerinde performans göstererek yatırımcısına yüzde 1,60 oranında reel getiri sağladı.

ALTIN VE EURO REEL KAYIP YAŞATTI

Mayıs ayında bazı yatırım araçları ise enflasyon karşısında değer kaybetti.

Altın yatırımcısı reel olarak yüzde 2,1 oranında kayıp yaşarken, eurodaki reel kayıp yüzde 0,28 olarak hesaplandı.

Dolar yatırımcısı ise enflasyondan arındırılmış bazda yalnızca yüzde 0,18 oranında getiri elde ederek sınırlı bir kazanç sağlayabildi.

Mayıs ayı verileri, yüksek enflasyon ortamında yatırım araçlarının reel performanslarının yatırımcılar açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

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