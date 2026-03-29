Ünlü ekonomist ve yatırım uzmanı İslam Memiş, global piyasalarda yaşanan çalkantıların ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Memiş'e göre Trump, kamuoyunun henüz tam olarak kavrayamadığı kritik bir gelişmeyi "ağzından kaçırdı."

TRUMP NE SÖYLEDİ?

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını yakından takip ettiğini ve bu açıklamalarda son derece önemli ipuçları yakaladığını belirtti. Uzman isme göre Trump'ın söylemleri, altına dayalı yeni bir finansal sistemin zemininin hazırlandığına işaret ediyor.

"Altına dayalı yeni bir para, altına dayalı yeni bir fon, altın rengine bürünmüş yeni bir yatırım aracı piyasaya çıkarabilirler. Muhtemelen bunun hazırlığı var. Trump da bunu ağzından kaçırdı."

"DÜŞÜŞLER SİZİ ALDATMASIN"

Memiş, son günlerde altın, gümüş ve borsada yaşanan sert düşüşlerin yatırımcıları tedirgin ettiğini kabul ederken, net bir uyarıda bulundu:

"Net mesajım şu: Altın tarafında, gümüş tarafında, borsa tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil."

Uzman isme göre bu düşüşler, büyük bir dönüşümün öncesinde yaşanan geçici hareketler olarak değerlendirilmeli. Paniğe kapılan yatırımcıların uzun vadede pişmanlık yaşayabileceğini vurgulayan Memiş, pozisyonların korunması gerektiğine dikkat çekti.

YENİ FİNANSAL DÜZEN Mİ KURULUYOR?

Memiş'in işaret ettiği senaryoya göre ABD, önümüzdeki dönemde şu adımları atabilir:

Altına dayalı yeni bir para birimi hayata geçirilebilir

hayata geçirilebilir Altın destekli yeni bir fon piyasalara sunulabilir

piyasalara sunulabilir Altın bazlı yeni bir yatırım aracı küresel yatırımcıların gündemine girebilir

Bu gelişmeler, Bretton Woods sonrası kurulan mevcut dolar egemenliğini derinden sarsabilecek nitelikte.

YATIRIMCIYA MESAJ: "SABIRLI OL"

İslam Memiş, tüm bu tablonun ortasında yatırımcılara tek bir mesaj veriyor: Sabırlı olun. Mevcut düşüşleri fırsat olarak gören uzman, altın ve gümüşün orta-uzun vadede güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıdığını savunuyor.

Bu haber İslam Memiş'in kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar temel alınarak hazırlanmıştır.