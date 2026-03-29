Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı. Bir süredir tutuklu bulunan Yandaş'ın, aynı koğuşta kaldığı futbolcularla birlikte görüntülendiği görüldü.

Yandaş'ın, soruşturma kapsamında tutuklanan birçok futbolcuyla aynı koğuşta kaldığı öğrenildi. Cezaevindeki son görüntü ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana olduğu bir fotoğraf yer aldı.

TESPİH DETAYI

Paylaşımda Bayram'ın kum saati emojisi kullanması dikkat çekerken, görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.